Das sind die Videospiele-Highlights 2018

Von Red Dead Redemption bis God of War: 2018 verspricht ein gutes Jahr für Games zu werden. Hier eine Vorschau auf die spannendsten Videospiele, die uns heuer erwarten.

"Jedes Jahr, in dem ein neues Spiel von Rockstar Games erscheint, ist ein gutes Jahr": Wenn es nach dieser Gamer-Faustregel geht, ist alles im Butter.

Es ist kein neues GTA, das im Frühling 2018 erscheinen soll. Es ist viel besser: Nach acht Jahren Wartezeit wird endlich das Open-World-Westerngame Red Dead Redemption fortgesetzt. Falls der Start nicht verschoben wird (was leider sehr wahrscheinlich ist), erscheint Red Dead Redemption 2 im Frühling für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version soll später folgen.

Mittelalter ohne Fantasy

Das Spiel Kingdome Come: Deliverance wird als enorm realistischer Ausflug in das Mittelalter beschrieben, ohne Drachen oder andere Fantasy-Elemente – sogar Kämpfe auf Pferderücken sollen sehr wirklichkeitsgetreu dargestellt werden. Der Starttermin des Games lag ursprünglich in 2015, wurde aber verschoben. Am 13. Februar 2018 soll es nun endlich soweit sein. Es erscheint für PC, Xbox One und PS4.

Das Pizza Monopol

Das witzig gestaltete Simulationsspiel Pizza Connection 3 macht es möglich, sich den Traum vom eigenen Pizza-Restaurant zu erfüllen. Sieben verschiedene Städte wie Rom oder Paris stehen zur Auswahl. Nun heißt es nur noch, den besten Ort für das Restaurant auszuwählen und einen cleveren Business-Plan zu entwickeln, schon steht dem Pizza-Imperium nichts mehr im Wege – es sei denn, die Mafia kommt vorbei. Hier könnt ihr einen Blick in die Welt von "Pizza Connection 3" werfen. Das Spiel soll am 14. März nur für PC erscheinen.

Redneck-Nazis

Der fünfte Teil der Far-Cry-Reihe ist für den 27. März von Ubisoft angekündigt worden. Das Spiel verspricht mehr Charaktere als die Vorgänger, die Feinde sind militante Rednecks, die noch dazu Ku-Klux-Klan-ähnliche Ambitionen haben. Zudem wird das Spiel erstmals in einem nicht-fiktiven Setting spielen, nämlich in den Wäldern Montanas in den USA. Der genaue Ort ist dann aber doch fiktiv. Der Koop-Modus soll ähnlich ausfallen wie im vierten Teil der Reihe. Erscheinen wird Far Cry 5 für PS4, Xbox One und PC.

Berlin, 2048

Wer futuristische Szenarien und Abenteuer mag, könnte State of Mind ausprobieren. In dem dystopischen Setting des Berlins im Jahr 2048 lädt der Journalist Richard Nolan, so wie viele andere Menschen, sein Bewusstsein auf einen Server hoch. Der Upload geht jedoch schief. Ab jenem Zeitpunkt gibt es zwei Richard Nolans – einen in der realen Welt, einen in der City 5, einem Cyber-Ort. Dann beginnen sich plötzlich die Menschen um Nolan herum merkwürdig zu benehmen. Der Spieler muss versuchen, diesen Zustand aufzuklären, indem er diverse Rätsel löst und Aufgaben erfüllt. Derzeit soll das Spiel am 30. März für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Age of Empires Remake

Ende des Jahres, vermutlich im Dezember, wird ein Game für Nostalgiker auf den Markt kommen. Mit Age of Empires – Definitive Edition kehrt das Kult-Strategie-Spiel der 1990er Jahre am 20. Februar 2018 zurück. Diesmal jedoch in viel besserer grafischer Qualität, so verspricht es jedenfalls der Hersteller. Der Sound wurde auch verbessert. Neben den Settings des Originalspiels wird es ein erweitertes Gameplay sowie insgesamt 16 zu erkundende Zivilisationen und zehn Kampagnen geben. Derzeit könnt ihr euch noch für ein Beta-Programm anmelden, in dem ihr den Machern Feedback geben könnt, damit diese das für ihre Nutzer bestmögliche Spiel erschaffen. Es wird nur für den PC erscheinen.

Conans Penisgröße

Mit Conan Exiles kommt am 8. Mai ein Online-Rollenspiel, das euch in die Welt von Conan, dem Barbaren mitnimmt. Conan ist der König von Aquilonien. Im Spiel müsst ihr es schaffen, seinen Platz als König zu verteidigen. Ein vordergründig sehr lustiges kleines Feature des Spiels ist, dass bei der Charaktererstellung sogar die Penisgröße der Figur gewählt werden kann. Der Spielentwickler Funcom erklärte, dieses Feature eingebaut zu haben, da es in anderen Spielen ohne jede Kritik möglich ist, die Brustgröße der Heldin anzupassen. Conan Exiles erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Open World Racing

The Crew 2 von Ubisoft ist ein Open-World-Rennspiel. Wie im ersten Spiel bewegt ihr euch durch eine offene Welt, die an die USA angelehnt ist, und der Fokus liegt auf dem Multiplayer-Modus. Eine Besonderheit ist, dass es Missionen gibt, die kooperativ mit anderen Spielern online gemeistert werden können. In The Crew 2 könnt ihr neben diversen Auto-Typen auch Flugzeuge, Boote oder Motorräder fahren. Ein Belohnungsprogramm erlaubt es schon jetzt, Fahrzeuge für The Crew 2 freizuschalten. Dazu müsst ihr bestimmte Aufgaben im ersten Teil, The Crew, erfüllt haben. Der derzeitige Erscheinungstermin ist für Herbst 2018 angesetzt. Bedient werden Xbox One, PS4 und PCs.

Mars besiedeln

Im Strategie-Spiel Surviving Mars ist es eure Aufgabe, den Mars zu kolonialisieren, um der Menschheit ein neues Zuhause zu bieten. Es heißt also: Ressourcen gut nutzen und vorausschauend denken. Das Spiel hat, wie bisher bekannt, eine retro-futuristische Optik, die an Science Fiction-Filme der 1960er Jahre erinnert. Es erscheint voraussichtlich für PS4, PC und Xbox One. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Das Spiel soll aber noch 2018 auf den Markt kommen.

Spider-Man

Eine offene Welt wird auch das neue Spider-Man-Spiel bieten, das heuer für für die PS4 erscheinen soll. In dem Action-Adventure schwingt man sich durch New York und bekämpft das Verbrechen. Entwickelt wird das Spiel von Insomniac Games, das bisher vor allem für die Ratchet & Clank- sowie die Resistance-Serie bekannt ist.

Gott ist zurück

Mit God of War kommt am 20. April 2018 ein PS4-Exklusiv-Titel, der für Fans der Serie schon jetzt ein Hit ist. Kratos hat zwar jetzt seinen Sohn Atreus dabei, deshalb wird es aber nicht zimperlicher zugehen. Die für die Spieleserie typische, übertriebene Gewaltdarstellung wird beibehalten. Der Gott des Krieges schlachtet sich diesmal durch eine Welt, die von nordischen Göttern und Monstern beherrscht wird. Die Spielzeit soll 25 bis 35 Stunden betragen.

Dragon Ball trifft Street Fighter

Fans der 90er-Comic-Serie Dragon Ball können sich auf ein Wiedersehen mit ihren Lieblingsfiguren freuen. Am 26. Januar soll Dragon Ball FighterZ für Xbox One, PS4 und PC auf den Markt kommen. Angeblich nutzt das Spiel eine Unreal 4 Grafik-Engine. Im Spiel wählt ihr drei Spielfiguren, zwischen denen ihr dann wechseln könnt. Du musst alle drei Figuren des gegnerischen Teams besiegen, um ein Spiel zu gewinnen. Durch das Sammeln aller sieben Dragon Balls kannst du bei Shenron diese für Belohnungen eintauschen. Im Gegensatz zu früheren Dragon-Ball-Kampfspielen, ist dieses klassisch in 2D gehalten, statt 3D.

Zombies zum Ersten

Das Zombie-Survival-Fantasy-Spiel State of Decay 2 bringt einen Multiplayer-Modus unter die Games 2018, der wirklich sinnvoll ist, wenn der Spieler die Zombie-Invasion überleben will. Beispielsweise könnt ihr ein Warnlicht abfeuern, um Hilfe zu holen, solltet ihr alleine unterwegs sein. Auch eigene Aufgaben müsst ihr erfüllen. Ihr könnt alleine spielen oder mit bis zu drei Freunden zusammen. Die Welt, in der das Spiel angesiedelt ist, merkt sich angeblich die bereits getroffenen Entscheidungen, wodurch kein Spiel abläuft wie das andere. Das Spiel wird auf der Xbox One und Windows 10 PCs spielbar sein. Eine Xbox Live Gold-Subscription ist notwendig, um das Spiel zu spielen.

Und zum Zweiten

Days Gone ist Sonys Antwort auf State of Decay 2 und wird nur für PS4 erscheinen. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Kopfgeldjägers, der durch die offene Welt reist, die im Westen der USA angesiedelt ist. Neben Zombies und Zombie-Tieren gehören auch feindlich gesinnte Menschen zu den Gegnern. das Spiel verspricht viel Fokus auf die Story zu legen, während State of Decay 2 wohl eher den Action-Anteil in den Vordergrund stellt.

Konkurrenz für Destiny 2

Anthem (PC, PS4, Xbox One) ist ein Online-Action-Rollenspiel in einem Scifi-Setting. Damit spricht es genau die Spieler von Destiny 2 an, die derzeit ohnehin sehr frustriert sind, weil es viel zu wenig Inhalte für das Spiel gibt. Anthem gilt deshalb als Hoffnungsträger der leidgeplagten Destiny-Spieler. Außerdem: Offene Welt, und konfigurierbare Roboter-Anzüge, mit denen man noch dazu fliegen kann.

Können Androiden träumen?

Und noch ein PS4-Exklusiv-Titel. Detroit: Become Human ist ein spielbarer Noir-Thriller. Der Spieler schlüpft abwechselnd in die Rolle von drei Androiden. Die Entscheidungen und Handlungen bestimmen den Verlauf der Geschichte - die Charaktere können auch sterben. Kommt bekannt vor? Das ist kein Zufall. Der Entwickler ist Quantic Dream, der schon für das Thriller-Spiel Heavy Rain verantwortlich war.

Piraten!

Am 20. März erscheint für Xbox One und PC Sea of Thieves. Das Piratenspiel wird aus der First-Person-View gesteuert. Eine Gruppe von Spielern muss zusammenarbeiten, um das Schiff zu steuern und Schatzsuchen auf Inseln zu meistern. Auf offener See kann es auch zu Seegefechten mit anderen Spielergruppen kommen.