Dr. Mario World: Launiger Klassiker im Sog der Lootbox

Im Schatten von Tetris

Dr. Mario mag zwar als einer der besten Multiplayer im Nintendo-Universum gelten, nichtsdestotrotz konnte sich der Titel nicht gegen einen anderen Klassiker durchsetzen. Tetris, mittlerweile stolze 35 Jahre auf dem Markt, wird oft als der große Bruder des Spieles bezeichnet. Und das aus gutem Grund. Das Spielprinzip von Dr. Mario in der Orignalversion ähnelt dem Klötzchen-Spiel nämlich auf den ersten Blick relativ stark. Der Unterschied fällt dann erst auf den zweiten Blick auf.

Während Tetris den Match-Charakter über die Zeit beibehalten hat, entwickelte sich die Nintendo-Version mehr zum Puzzle. So waren beide in den Neunzigern noch relativ schnell, was bei den heutigen Version nur noch für Tetris gilt. In Dr. Mario World bekommen wir zum Spielen ein paar Pillen in die Hand. Mit diesen Pillen gilt es Viren zu bekämpfen, die in jedem Level einen fixen Platz zugeordnet bekommen. Es gilt hier also jede Pille, die mit jeweils zwei Farben ausgestattet ist, den passenden Viren zuzuordnen. Im Singleplayer ist Zeit eher kein Faktor.

Entspanntes Puzzeln

Statt ständig mit neuen Pillen beworfen zu werden, können wir uns hier in Ruhe entscheiden. Jeder Schritt kann hier geplant werden. Die jetzige sowie nächste Pillen-Farbe wird uns dabei in einem Feld am unteren Rand angezeigt. Zug zum Zug lässt sich so die Positionierung der Pseudo-Blöcke planen. In der Einzelspieler-Version stellen auch Mauern und andere Gegensände kein Hindernis dar. Die Platzierung auf dem Feld kann völlig frei vonstatten gehen. Dies geht soweit, dass fallende Teile nach Dreier-Combos ebenfalls genommen und frei über das Spielfeld gezogen werden können.

Mit etwas Geschick lassen sich hier aus kleineren Combos ganze Block-Killer basteln. Das Ziel in jedem Level ist die Bekämpfung der Viren. Um etwas Abwechslung in die Angelegenheit zu bringen, gibt es zwischendurch aber die eine oder andere Aufgabe. Unter anderem wird von uns verlangt, rund um die Ziegelmauern aufzuräumen, damit sämtliche Münzen eingesammelt werden können. Hin und wieder bietet der Singleplayer auch ein Zeitlimit, dass uns aus der verschlafenen Taktiererei holt.