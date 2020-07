EA schließt SimCity-Studio Maxis Emeryville

Wie Ars Technica berichtet, hat das Spieleunternehmen Electronic Arts ( EA) sich dazu entschieden, Maxis Emeryville zu schließen. Andere Maxis-Büros bleiben demnach bestehen. Ursprünglich hatte Guillaume Pierre, der führende Spieledesigner von SimCity, via Twitter bekannt gegeben, dass jeder Mitarbeiter am Standort seinen Job verloren hat. Das Büro in Emeryville war federführend bei der Entwicklung der aktuellsten Version der Städtebau-Simulation.