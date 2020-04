Facebook will mit neuer App Twitch Konkurrenz machen

Smartphone-Spiele streamen

Die App soll aber auch dazu animieren, selbst Videos zu produzieren. So kann man über die App ganz einfach Spiele streamen, die man auf dem Smartphone installiert hat. Die Streams werden dann auf der Facebook-Seite des Nutzers angezeigt. Mit dieser Funktion ist Facebook am Streaming-Markt derzeit noch allein. Um Mobile-Games auf Twitch oder YouTube zu streamen, müssen Gamer ihr Smartphone erst an einen Computer anschließen.

Zudem erhofft man sich größere Aufmerksamkeit der Nutzer, wenn sie Streams über eine App schauen, da das Smartphone dann nicht anderweitig genutzt werden könne, sagte Facebook-Gaming-Vizepräsident Vivek Sharma gegenüber der New York Times. In Gruppen für die einzelnen Spiele und Streamer können sich Fans mit Gleichgesinnten verbinden. Neben Streaming kann auch Facebooks eigenes Gaming-Angebot abgerufen werden. Hier werden zahlreiche Gelegenheitsspiele angeboten.

Eigentlich wollt Facebook das Angebot erst im Juni starten. Während der Coronavirus-Pandemie beschleunigte Facebook den Prozess aber, nachdem die Spieleindustrie boomte. Damit will Facebook den Konkurrenten Twitch, YouTube und Mixer ein wenig näher rücken. Die App ist derzeit nur im Google Play Store für Android erhältlich. Eine Version für iPad und iPhone soll ebenfalls bald verfügbar sein.