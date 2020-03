Facebook kämpft mit massivem Nutzeranstieg

Weil man sich während der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr persönlich treffen kann, weichen sehr viele Menschen auf die Kommunikation über Social-Media-Kanäle aus. Das macht sich bei Facebook mit einem riesigen Anstieg der Nutzerzahlen bemerkbar.

In einem Blogbeitrag erklärt das Unternehmen, dass die Nutzung der Nachrichtenfunktion um mehr als 50 Prozent zugenommen hat. In Italien, wo der Ausbruch besonders harte Maßnahmen erfordert, konnte Facebook einen Anstieg von 70 Prozent bei allen Anwendungen (also neben Facebook auch WhatsApp und Instagram) feststellen. Die Nutzung von Gruppen-Anrufen stieg dort im vergangenen Monat sogar um 1.000 Prozent.