Fans rasten aus: EA zeigt Werbung mitten im Videospiel

Der Spielentwickler Electronic Arts (EA) hat es sich schon mehrmals mit der Videospiel-Community verscherzt. Meist ging es dabei um Microtransactions und Pay-to-Win-Konzepte, mit denen laut den verärgerten Fans versucht wird den Spielern Geld aus der Tasche zu ziehen, obwohl sie bereits das Game gekauft haben.

Jetzt gießt EA noch Benzin in das sprichwörtliche Feuer, was für einen Shitstorm und erboste Spieler sorgte.

Vollbild-Werbung in 70-Euro-Spiel

Das betroffene Spiel ist die Kampfsport-Simulation UFC 4. Das Game kostet 70 Euro. Weil es eine akkurate Abbildung der MMA-Liga UFC ist, ist bereits ständig Werbung im Ring zu sehen.

Vor Kurzem tauchte zusätzlich eine Vollbild-Werbung auf. Diese erscheint in der Wiederholung der Highlights der Runde. Dazu wird die Werbung auch noch am Anfang einer Runde angezeigt, aber zumindest nur klein unten und nicht als Vollbild. Es handelt sich dabei nicht um eine generische Werbung, sondern um die Amazon-Serie The Boys, deren zweite Staffel gerade angelaufen ist. Auch in Österreich wird diese aktuell stark beworben.