Fortnite-Entwickler Epic Games verklagt cheatenden Youtuber

Ein Video davon soll er auf seinem Youtube-Kanal, der 1,7 Millionen Abonnenten zählt, veröffentlicht haben. Die darin gezeigten Cheats habe er auf seiner Website zum Verkauf angeboten, so die Vorwürfe von Epic Games . Bei zu cheaten beziehungsweise Cheats zu verkaufen, verletzten die Nutzungsbedienungen und würden eine "unerlaubtes Eingreifen" in das Online-Spiel darstellen.

Keiner Schuld bewusst

Lucas weist die Vorwürfe zurück und ist sich keiner Schuld bewusst. Auch andere Youtuber hätten Cheats zur Verfügung gestellt und gezeigt wie diese funktionieren.

Die Anwälte von Epic Games wollen den Youtuber jedenfalls zur Kasse bitten. Die Profite, die Lucas mit den Cheats verdient hat, sollen zurückgezahlt werden. Auch die Gerichts- und Anwaltskosten sowie möglichen Schadenersatz müsste Lucas im Falle eines Schuldspruchs bezahlen.

Auch wenn andere Youtuber ähnliches Material verbreiten und sich möglicherweise mit Fortnite-Cheats bereichern, scheint es so, als will Epic Games mit diesem drastischen Vorgehen andere Cheater warnen und ein Signal an mögliche Nachahmer senden.