Fortnite Season 5 startet, Server gehen in die Knie

Um sich schneller über die Insel zu bewegen gibt es nun außerdem ein neues Gefährt: Das All Terrain Kart (ATK) ist ein aufgemotztes Golfmobil, dessen Dach als eine Art Trampolin genutzt werden kann. Zurück sind auch die Risse im Himmel, die man bereits aus Season 4 kennt. Sie fungieren nun als Mini-Portale, die einen in den Himmel teleportieren. Nützlich könnte das etwa sein, wenn man schnell von einem Kampf flüchten will.