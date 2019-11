Fortnite-YouTuber cheatet und wird lebenslang gesperrt

Epic Games hat YouTuber und FAZE Clan-Mitglied Jarvis permanent von Fortnite gesperrt. Er hatte Videos gepostet, in denen er zeigt, wie er sogenannte Aimbots, also Hacks als Eingriff in das Spielerlebnis, einsetzt.

Nun zeigt er Reue. Jarvis hat sich wieder per Video gemeldet und entschuldigt. Was er getan hat, war „komplett falsch“, sagt er. Er hätte nur daran gedacht, wie unterhaltsam und interessant die Videos würden, jedoch nicht an die Konsequenzen einer Sperre.