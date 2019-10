Fortnite ist wieder online: Chapter 2 offiziell spielbar

Der Spielentwickler Epic lieferte einen gelungenen PR-Stunt. Mit dem "Ende von Fortnite" wurde nach Abschluss der zehnten Staffel eine fast zweitägige Spielpause eingelegt - und damit gleich ein Hype für das nächste Kapitel des Shooters gestartet.

Nachdem die gesamte Karte des Battle Royal Modus am Sonntagabend in ein Schwarzes Loch gezogen wurde, verfolgten zahlreiche Fans live auf Twitch das Geschehen. Nun ist der Battle Royal Modus wieder online und geht mit "Chapter 2" und vielen Neuerungen in die nächste Runde.