Fortnite "am Ende": Spiel ist derzeit nicht mehr verfügbar

Zudem werden immer wieder Zahlen angezeigt, die Spieler rätseln lassen. Die erste Zahlenreihe könnte auf das Meme des "Crab Rave" hinweisen, da bei der Eingabe von 11, 146, 15, und 62 ein Bild auf Google Maps Street View erscheint, auf dem sehr viele Krabben angeschwemmt werden. Neue Zahlen werden immer wieder angezeigt, was sie tatsächlich bedeuten, ist unklar.

Warten auf Dienstag

"Am Ende", wie Epic es nennt, ist das Spiel vermutlich nicht. Die in Kürze erwartete elfte Staffel soll allerdings viele radikale Neuerungen bringen. Das würde erklären, warum das Spiel so dramatisch beendet wurde. Der italienische App Store hatte bereits einen Hinweis auf ein " Fortnite Chapter 2" gegeben inklusive eines Videos, das neue Karten mit Booten zeigt. Beides wurde allerdings wieder entfernt. Ein Blick auf den Quellcode des Spiels könnte verraten, dass vor Dienstag nicht mit einem Update zu rechnen ist.