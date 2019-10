Call of Duty Mobile wurde bereits 100 Millionen Mal heruntergeladen

Noch kein Release in China

Besonders herausragend sei, so Sensor Tower, dass das Spiel in einigen Ländern, darunter China, noch nicht veröffentlicht wurde. Damit ist der Mobile-Launch von Call of Duty der erfolgreichste in der Geschichte der mobilen Games und übertrifft die Ergebnisse der Konkurrenz deutlich. So wurde PUBG Mobile in der ersten Woche 28 Millionen Mal heruntergeladen, gefolgt von der iOS-Version von Fortnite mit 22,5 Millionen Downloads.