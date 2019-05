Baldurs Gate und Call of Duty: Modern Warfare kehren zurück

Die von BioWare entwickelte RPG-Reihe endete 2001 mit „Baldur’s Gate 2“, ein Nachfolger war geplant, wurde aber nie entwickelt. Von der Spielmechanik ist die Divinity-Reihe Baldur’s Gate relativ ähnlich, weswegen es durchaus Sinn macht, dass Larian Studios nun die Entwicklung übernimmt. Die offizielle Ankündigung wird für die E3 Mitte Juni erwartet.

Deutlich weniger überraschend ist die Rückkehr von „ Call of Duty: Modern Warfare“. Der neueste Titel der Shooter-Reihe kehrt zum Setting von „ Call of Duty 4“ zurück. Obwohl der Titel auf zahlreiche bekannte Charaktere aus früheren Titeln setzt, beispielsweise Captain John Price, spiele das neue Modern Warfare in einem anderen Universum und erzähle eine vollkommen neue Geschichte. Zudem wolle man bei diesem Titel wieder verstärkt den Fokus auf die Singleplayer-Kampagne legen.