Trailer für Fortnite Chapter 2 veröffentlicht

Am Wochenende wurde die Spielewelt von Fortnite auf spektakuläre Weise entfernt. Seitdem starren Fans des Battle-Royale-Spiels auf ein schwarzes Loch. Über 250 Millionen Spieler erwarten sehnsüchtig die Rückkehr des Spiels. Was sie in "Chapter 2" von Fortnite erwartet, dazu gibt es nun einen Trailer. Der wurde zwar nicht von Hersteller Epic Games veröffentlicht, gab aber sein Einverständnis dazu.