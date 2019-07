Fortnite: "Irgendwann ist man einfach zu langsam dafür"

Virtuelle Kleidung und Gegenstände haben sich aber mittlerweile zu Status-Symbolen auf dem Schulhof entwickelt. Im Durchschnitt hat jeder Fortnite-Spieler im Vorjahr rund 58,25 US-Dollar pro Jahr für derartige Inhalte ausgegeben. Und auch der Markt für diejenigen, die lieber zuschauen statt mitspielen, wächst kräftig. Fortnite ist bereits seit zwei Jahren der Titel mit dem größten Publikum auf der Live-Streaming-Plattform Twitch. Allein im Juli wurden mehr als 87 Millionen Stunden an Fortnite-Streams abgerufen. Und auch Events mit Fortnite sind gefragt. Das ESL-Turnier in Katowice zog über zwei Wochenenden 174.000 Besucher an. In Wien fand im Vorjahr ein vom österreichischen E-Sport-Verband (ESVÖ) organisiertes Turnier statt, an dem mehr als 5.000 Spieler teilnahmen. Vor allem die Millenials wenden sich zunehmend lieber E-Sports statt klassischen Sport-Teams zu - ein Umstand, der auch von vielen Verbänden hierzulande mittlerweile gefürchtet wird.

Warten auf einen Star

Das Potenzial in Österreich ist groß. 40.000 Menschen haben in den vergangenen zehn Jahren zumindest an einem E-Sport-Turnier teilgenommen. Davon leben könne aber kaum jemand. „Es ist natürlich etwas Schönes, wenn ein Spieler über Nacht zum Star wird“, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des Verbandes. Um den Erfolg nachhaltig zu sichern, müsse man aber die Strukturen anpassen.

„Besteuerung, Visa, alles was im Sport schon sehr klar geregelt ist, würden wir uns auch wünschen“, so Haselberger. „Es ist nicht so wichtig, dass E-Sport Sport wird. Die Rahmenbedingungen sind wichtiger als Begrifflichkeiten.“ Ob der nächste E-Sports-Star aus Österreich aber Fortnite spielen wird, ist unklar. „Irgendwann wird auch Fortnite sein Ablaufdatum haben, aber ich kann bei besten Willen nicht sagen wann“, sagt Pfister.