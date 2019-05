E-Sport als Sportart: "Es geht schlussendlich nur um das Geld"

Auch hier zieht man jedoch klare Grenzen. „Wir sind uns einig: Alles, was in Richtung Shooting geht, ist nicht das, was wir wollen. Dort, wo eine real existierende Sportart dahintersteht, wird es eine Annäherung geben“, so Hundstorfer. Damit orientiert man sich an der deutschen Lösung, die eher für Spott sorgte. Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) unterscheidet zwischen „virtuellen Sportarten“ und „eGaming“. Lediglich „virtuelle Sportarten“ sollen gefördert werden, da diese mit analogen Sportarten und den „Werteinhalten des IOC“ verknüpft.

„Ich glaube sogar, dass die Attraktivität des analogen Sporttreibens, Schwitzen, hinterher müde sein, dass das in unserer zunehmend digitalisierten Welt sogar noch an Attraktivität gewinnen wird“, so Christian Sachs vom DOSB. „Aber es ist natürlich unsere Aufgabe als Sportorganisation, diese Attraktivität rüberzubringen.“

Bald olympisch?

Dennoch hätten zumindest die „virtuellen Sportarten“ eine gute Chance, als olympische Disziplin in naher Zukunft anerkannt zu werden. Insbesondere die Tatsache, dass beispielsweise bei den Asian Games bereits E-Sports gespielt werden und die internationale Nachfrage steige, erhöht den Druck auf das Internationale Olympische Komitee ( IOC), glaubt Sachs. „ Thomas Bach (Anm.: der aktuelle IOC-Präsident) kann ja nur bis 2025 Präsident bleiben. Dann sehen wir ja, was passiert.“