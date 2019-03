ESL: "Wir wollen das Wimbledon des E-Sports sein"

Dass man mit CS:GO auch einen Shooter sponsert, ist eher ungewöhnlich. Meist ziehen Unternehmen familienfreundliche Titel wie Sport- oder Rennsimulationen vor. "Wir haben uns getraut, diesen Weg zu gehen, weil viele unserer Kunden diese Titel spielen und wir sehen keinen Zusammenhang zwischen Gewalt und diesen Spielen", sagt Wolf. "Wir beobachten das aber auch noch sehr stark und sind uns unserer Verantwortung bewusst."

Die Bewerbe sind beliebt. Offizielle Zuschauerzahlen gibt es vorerst noch nicht, doch der Event dürfte, wie bereits in den Jahren davor, zwischen 160.000 und 170.000 Besucher angezogen haben. Das Finale, das in 23 Sprachen auf mehr als 70 Plattformen übertragen wurde, dürfte ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen verfolgt haben. Auf der Streaming-Plattform Twitch führte der offizielle CS:GO-Kanal der ESL das Februar-Ranking mit 16,34 Millionen gestreamten Minuten an.

Frauenmangel im E-Sport

Auch unter dem Publikum in der Spodek-Arena bot sich ein vielfältiges Bild. Von Kleinkindern bis zu Großeltern waren alle Altersgruppen vertreten. Der Frauenanteil war aber relativ gering, der Veranstalter schätzt diesen auf 20 bis 30 Prozent. Bei den Profi-Gamern war er deutlich geringer, im CS:GO-Bewerb war keine einzige Frau vertreten, obwohl die Regeln eigentlich Mixed-Teams zulassen. "Das liegt auch an den Spielen, die im Profi-E-Sport gespielt werden. Shooter sprechen Frauen deutlich weniger an", sagt Reichert. "Aus fortgeschrittenen Märkten wie China wissen wir aber, dass vor allem durch Mobile Games das Interesse zunimmt."