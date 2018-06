Warum Frauen, die online spielen, beschimpft werden

Vorbilder wie diese will Denk mit dem Projekt „League of Girls“ vor den Vorhang holen. „Viele trauen sich da auch nicht rein, weil Frauen in diesem Bereich nicht sichtbar sind.“ Dort will man Erfolgsgeschichten von Spielerinnen erzählen, die auch als Mentorinnen für interessierte Gamer auftreten sollen. Im August soll ein erster Prototyp online gehen. YouTuber Eisler äußert seine Meinung zwar, wenn er gefragt wird, auf seinem Kanal will er aber weiter den Fokus auf Unterhaltung legen. „Da fängt man sich nur einen Shitstorm ein“, so der 21-Jährige. „Wenn ich mich zu bestimmten Themen äußern wollen würde, wäre ich Politiker und nicht Content Creator geworden.“

Frauen, macht mehr Spiele

Eisler fordert eher, dass bestehende Rollenklischees aufgebrochen werden: „Der Mangel an Frauen hat eher gesellschaftliche Gründe. Wenn ich als Mädchen auf die Welt gekommen wäre, hätten mir meine Eltern vermutlich Barbiepuppen geschenkt“, sagt Eisler. Eine Einschätzung, die auch Felix Bohatsch, Gründer des Wiener Studios Broken Rules, teilt: „Die meisten Spiele-Entwickler sind Männer und die bestimmen, was es zu spielen gibt. Es ist für mich als Vater schon schwierig, Spielzeuge zu finden, die Kinder nicht in ein Rollenbild drängt.“