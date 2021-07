Kanadierin gewinnt Starcraft-Turnier in Südkorea

Sasha „Scarlett“ Hostyn hat das Intel Extreme Masters 2018 in Südkorea gewonnen. Damit ist sie die erste Frau, die das renommierte E-Sports-Turnier in „ StarCraft 2“ gewinnen konnte. „Scarlett“ setzte sich im Finale gegen den südkoreanischen Spieler Kim „sOs“ Yo Jin durch und konnte ein Preisgeld in der Höhe von 50.000 US-Dollar gewinnen. Das Turnier wurde anlässlich der olympischen Winterspiele in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) abgehalten. Zuletzt diskutierte das IOC auch, ob E-Sport künftig als olympische Disziplin aufgenommen werden könnte. Ein entsprechender Beschluss wurde bislang aber noch nicht gefasst.