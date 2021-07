Experten bemängeln zu wenig eSports-Events in Österreich

Jugendliche und junge Erwachsene verbringen täglich Stunden vor dem Bildschirm und träumen von einer Karriere als eSportler. Der Provider-Verband ISPA widmete diesem Trend aus Asien, der auch nach Europa überschwappt, ein eigenes Forum mit Experten.

Aus Sicht von Stefan Baloh, Präsident des eSport Verbands Österreich, wächst eSport zwar in Österreich, vor allem was Teambewerbe betrifft, aber die rechtliche Situation würde in Österreich derzeit die Organisation von Events erschweren. Baloh zielt dabei auf die Vergnügungssteuer ab.