Morddrohungen nach Kritik an sexistischen Videospielen

Unter dem Schlagwort GamerGate werden die Frauen via Twitter und im Internet bedroht: mit Vergewaltigung, Verstümmelung, und Mord. Erstes Opfer war die unabhängige Spiele-Entwicklerin Zoe Quinn. Ihr Exfreund wetterte im August im Netz gegen ihre Affäre mit einem Journalisten, der über Computerspiele schreibt.

Zunächst schien es um journalistische Ethik in der Branche zu gehen, doch schon bald entwickelte sich daraus eine Debatte um Frauenfeindlichkeit in der von Männern dominierten Gamerszene. In Online-Foren wurde Quinn mit gehässigen Kommentaren überschüttet und bedroht. Sie fürchtete um ihr Leben und flüchtete aus ihrer Wohnung.