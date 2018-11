Goldgrube E-Sports: "So blöd kann man sich gar nicht anstellen"

Gaming und E-Sports sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mit dieser Massentauglichkeit steigt auch die Attraktivität für Unternehmen, in die Branche und deren Community zu investieren. "Wir erleben nach dem ersten Hype vor ein paar Jahren gerade einen zweiten Frühling", sagte Stefan Baloh, Präsident eSport Verband Österreich, beim Expertenpanel auf dem futurezone Day. Was das gesamte Ökosystem betrifft, sei definitiv noch Luft nach oben. Oberstes Ziel müsse aber sein, dass die Kurve ruhig nach oben verlaufe. "Wir brauchen keine schnellen Peaks und Drops. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Entwicklung muss passen. Das ist auch für die Spieler, die sich professionalisieren wollen, wichtig."

"Kann man nicht an die Wand fahren"

"In Österreich wie auch weltweit gehen alle Zahlen nach oben. Dabei ist der mobile Markt, der für Länder wie Indien essenziell ist, noch gar nicht erschlossen. Dazu kommt, dass die Monetarisierung - etwa durch Merchandising oder Premium-Abos - im Prinzip erst im Promillebereich stattfindet", erklärte Oliver Wolf von paysafecard. Während der Markt in Österreich noch verhältnismäßig klein sei, genüge der Blick nach Deutschland, wo bereits 15.000 Kids ein Event verfolgen. Dass mit E-Sports und Gaming noch viel Geld gemacht wird, steht für Wolf außer Frage. "Das kann man eigentlich nicht an die Wand fahren, so blöd kann man sich gar nicht anstellen."