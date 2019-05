John Wick ist nun bei Fortnite

Fortnite hat bereits in der Vergangenheit Kooperationen mit Filmstudios abgeschlossen, um deren Inhalte im beliebten Battle-Royale-Spiel zu platzieren. Zuletzt wurde solcherart etwa der Kinostart von "Avengers: Endgame" beworben. Nun steht der Start des Films " John Wick: Chapter 3" bevor und eine Kooperation mit den Produzenten des Baller-Actionhelds bietet sich an. Fortnite hält also einen eigenen Spielmodus namens "Wick's Bounty" sowie einen eigenen John-Wick-Skin bereit, berichtet The Verge.