So viel verdienen die Macher von Fortnite

Derzeit soll Fortnite 125 Millionen Spieler haben. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Spielen ist, dass es nicht nur auf allen gängigen Betriebssystemen verfügbar ist, sondern auch Cross-Plattform-Spiele ermöglicht: PC-, Konsolen- und Smartphone-Zocker können also gegeneinander antreten.

Die Macher hinter Unreal und Gears of War

Der erste außenstehende Investor von Epic Games war das chinesische Unternehmen Tencent, das unter anderem hinter der erfolgreichen App WeChat steckt. Als Tencent 2012 330 Millionen Dollar in Epic Games investierte, war Fortnite noch kein Thema – dafür war Epic vor allem bekannt für das in den 1990er-Jahren erstmals veröffentliche Spiel Unreal und die daraus entwickelte Unreal-Engine, die auch heute noch in diversen Spielen eigesetzt wird.