Fortnite-Turnier: 16-jähriger Tiroler ist Österreichs bester Spieler

Die Punktzahl setzt sich aus Platzierung und Anzahl der Kills zusammen. Dabei war Schätzer mit dem Zweitplatzierten gleichauf. Er hatte aber einen ersten Platz erreicht und zog so an seinem Mitspieler vorbei. Dabei ging der geübte Gamer taktisch vor. "In der ersten Runde war ich sehr aufgeregt, aber das hat sich dann immer mehr gelegt. Im zweiten Spiel habe ich versucht, aggressiver zu sein und gewonnen. Dann war ich relativ entspannt und habe in der dritten Runde ruhig gespielt", sagt der 16-jährige Gewinner im Gespräch mit der futurezone. Auf Twitter hielt der Sieger die Entwicklungen des Tages fest: