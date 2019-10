"Game City" im Wiener Rathaus lockt mit Fortnite-Turnier

Controller oder Maus

Aufgebaut wurden zwei Arten von Spielstationen. Man muss sich entscheiden, ob man sich an die Playstation setzt und einen Controller benutzt, oder ob man jene Hardware bedient, die auch die meisten Profis verwenden - nämlich den guten alten PC. Tastatur und Maus bieten nämlich Vorteile beim Spiel-Handling. Wer das nicht von zuhause gewohnt ist, weil er dort auf der Konsole trainiert, wird diese aber auch beim Turnier benutzen. Der eigene Controller darf mitgebracht werden.

Wer vom Gegner niedergestreckt wird, muss auch in der realen Welt verschwinden - also aufstehen und gehen. Das geschieht meist ohne großen Protest. Beim Auftakt am Freitag konnte sich lediglich ein E-Sportler einen kurzen Wutausbruch nicht ganz verkneifen. Der Ärger war völlig berechtigt: Es handelte sich um jenen Spieler, der als Dritter den Einzug ins Finale nur knapp verpasste. Das findet am Sonntag gegen 15 Uhr statt, sobald sich alle Teilnehmer eingefunden haben. Interessierte können das Geschehen live auf der Hauptbühne verfolgen. Gespielt werden drei Runden.

Die offizielle Eröffnung der Spielstadt erfolgt am Freitagnachmittag durch Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ). Veranstaltet wird sie wieder von der städtischen Jugend-Servicestelle WienXtra in Kooperation mit der Stadt Wien. Heuer steht das Event unter dem Motto "Verbindet!". Gleichzeitig findet - mehr oder weniger mitten im Geschehen - die internationale Konferenz FROG (Future and Reality of Gaming) statt. Dabei stehen, anders als am restlichen Areal, nicht das Ausprobieren der neuesten Spiele und Gerät, sondern Vorträge, Diskussionen und Workshops rund ums Thema am Programm.