Europas größtes Fortnite-Turnier startet in Wien

Goldenes Ticket

In der Qualifikation treten immer 100 Spieler gleichzeitig gegeneinander an. Nach Einrichten der Spielumgebung, Anmeldung des eigenen Spielprofils und einer fünfminütigen Aufwärmphase starten die Matches. Gespielt wird auf eigens von Epic bereitgestellten Servern – also nicht im Internet. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten erhalten ein goldenes Ticket für das Finale am Sonntag, 20. Oktober. „Da wir wirklich den besten Spieler finden wollen, werden insgesamt drei Runden gespielt. Dann zählt nicht nur der Sieg, sondern auch die Punkte“, erklärt Haselberger. Während der Runden sind keine Zuschauer im Zelt zugelassen, um die Konzentration der Teilnehmer nicht zu stören.

Sachpreise

Natürlich gibt es auch Gewinne – aber nicht das große Preisgeld, mit dem man sich im eSport gerne rühmt: „Wir haben uns ganz bewusst gegen ein Preisgeld und für Sachpreise entschieden. Die Teilnehmer sollen mitmachen, weil sie Spaß am Spiel haben und nicht, weil es Tausende Euro zu gewinnen gibt“, sagt Haselberger. Mit den hohen Summen internationaler Wettbewerbe könne man ohnehin nicht mithalten.

Der Gewinner bekommt ein Huawei P30 Pro, einen AK Racing Gamingsessel, eine 100-Euro-Paysafe-Card und eine Jahreskarte für die Arena 52, die in Floridsdorf eine Infrastruktur für gemeinsames Spielen bietet. Der Zweitplatzierte geht, ganz nach dem Battle-Royal-Prinzip, leer aus.