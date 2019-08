Fortnite-Duo-Weltmeister "Aqua" trennt sich von Partner

„ Aqua“ und „Stompy“ haben sich beide jeweils für den Duo- als auch den Einzelbewerb der „Fortnite“-WM qualifiziert. Ihre damaligen Partner konnten nur im Duo-Bewerb antreten. „Stompy“ erreichte im Einzelbewerb der „Fortnite“-WM den 14. Platz. „ Aqua“ belegte den 96. Platz.

Millionen-Gewinn

Für den Weltmeister-Titel im Doppel erhielt David „ Aqua“ Wang gemeinsam mit „ Nyhrox“ am Samstag ein Preisgeld in der Höhe von drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro). Die beiden haben sich in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durchgesetzt. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist verrückt“, sagte der 17-Jährige, kurz nachdem er den Siegerpokal in die Höhe gestreckt hatte.

Fortnite ist ein Battle-Royale-Spiel. 100 Spieler sind gleichzeitig auf einer Karte, auf der sie Ausrüstung, Waffen und Rohstoffe sammeln. Die Rohstoffe nutzen die Spieler zum Bauen von Strukturen, die sie vor Angriffen schützen. Der spielbare Bereich wird im Spielverlauf immer kleiner. Wer am Ende überlebt, hat die Runde gewonnen. Beim World Cup wird über sechs Runden gespielt, die Wettkämpfer erhalten Punkte nach Platzierung und erzielten Abschüssen. Es gibt ein Solo- und ein Doppel-Turnier. Fortnite ist ab zwölf Jahren freigegeben.