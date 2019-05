GTA 6 soll in drei Städten spielen

Für PS5

Schon vor diesem Post auf Glassdoor hat es ähnliche Hinweise gegeben. Laut einem Leak soll GTA 6 in mehreren Städten spielen – welche das sind, wurde aber nicht gesagt. Laut diesem Leak soll GTA 6 für PS5 und die nächste Xbox-Konsole erscheinen. Aufgrund der größeren Spielewelt würde das Game nämlich mehr Arbeitsspeicher benötigen, als die PS4 und Xbox One haben.

Laut dem Leak würde es auch Flashback-Missionen geben, die in der Ära der früheren Games stattfinden. Sollte das stimmen, könnte das heißen, dass GTA 6 möglicherweise nicht all drei Städte in eine große Spielwelt integriert. Möglicherweise wird eine der Städte nur in einer dieser Flashback-Missionen besucht.

Wann GTA 6 erscheint, ist nicht bekannt. Rockstar muss sich nicht beeilen. Durch den Online-Modus von GTA 5 verdient das Spielestudio derzeit sehr gut. Einem Gerücht vom März 2018 zufolge, soll GTA 6 frühestens 2022 erscheinen.