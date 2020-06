Hacker legten Spielekonsolen Playstation und Xbox lahm

Der Angriff kommt angesichts der Weihnachtstage, an denen vermutlich viele Menschen ihre neuen Spielekonsolen ausprobieren wollen, denkbar ungünstig. Sony kämpft derzeit außerdem noch mit den Auswirkungen einer Hackerattacke wegen der umstrittenen Nordkorea-Satire "The Interview".

Laut Medienberichten handelte es sich bei der Hackerattacke um einen sogenannten DDoS-Angriff, bei dem Server mit sinnlosen Anfragen überflutet werden, bis sie in die Knie gehen. Nach Angaben der Online-Plattform "Business Insider" hatte die Hackergruppe bereits in der vergangenen Woche gedroht, die Netzwerke lahmzulegen. Zahlreiche Nutzer zeigten sich via Twitter verärgert über den Angriff.