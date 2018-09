Heiratsantrag soll nach Trennung aus Spiderman-Game fliegen

Im Mai hat der US-Amerikaner Tyler Schultz den Spieleentwickler Insomniac Games via Twitter gefragt, ob es möglich wäre, seinen Heiratsantrag in das Playstation-4-Spiel Spider-Man einzubauen. Er und seine Freundin Madison waren zu dem Zeitpunkt bereits fünf Jahre ein Paar, wie motherboard berichtete. Insomniac sagte zu und Schultz erklärte, er warte mit seinem Antrag gerne die Paar Monate bis zur Veröffentlichung des Spiels im September.

Jetzt ist das Game da, Schultz und seine Freundin haben sich aber inzwischen getrennt. Der Heiratsantrag "Maddie, will you marry me?" ist im Spiel als Schriftzug auf einem Kino zu sehen. Nachdem die künstlerische Leiterin für das Spiel bei Insomniac von der Trennung erfahren hat, bot sie an, den Heiratsantrag mit einem Patch aus dem Spiel zu entfernen. Bislang ist das aber noch nicht passiert.