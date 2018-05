Jurassic World Alive: Pokemon Go für Dinosaurier-Nerds

Das Game des Entwicklers Ludia ist ab Mittwoch in Googles und Apples App Stores verfügbar, wie variety berichtet. In Anlehnung an Pokemon Go laufen die Spieler durch ihre reale Umgebung und können über ihre Smartphone-Bildschirme dort diverse Dinosaurier finden. Das Spiel ist Teil der Marketingkampagne für den in Kürze in Kinos kommenden Film "Jurassic World: Fallen Kingdom". Schon der Vorgängerfilm Jurassic World bekam mit "Jurassic World: The Game" ein Begleitspiel.