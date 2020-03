Kampf gegen Corona: Gamer helfen Forschern mit Puzzle-Spiel

Foldit ist ein gemeinnütziges Puzzle-Game, bei dem Spieler ein Protein entwickeln müssen, das wirksam gegen andere Proteine ist. Entwickelt wurde es bereits 2010 von der Universität Washington, die es nun um ein Coronavirus-Puzzle erweitert hat. Die Aufgabe: Durch das Verändern des Aussehens und damit der Struktur eines Proteins, soll eine Form gefunden werden, die mit dem Spike-Protein des Coronavirus interagieren kann.

Das Spike-Protein ist für die Infektion verantwortlich. Könnte es an ein Protein gebunden werden, bevor es eine menschliche Zelle infiziert, könnte man Infektionen zumindest verlangsamen. Um solch ein Protein zu finden, braucht es allerdings Zeit, denn es gibt eine endlos scheinende Zahl an möglichen Designs. Mit Foldit sollen nun auch Nicht-Wissenschaftler in den Prozess eingebunden werden, eine geeignete Struktur zu finden.