Die schnellsten Supercomputer rechnen gegen das Coronavirus

Auch wenn man keinen Supercomputer hat, kann man zur Forschung beitragen. Beim Projekt folding@home können User ungenutzte Rechenleistung ihres Computers zur Verfügung stellen, indem die Software heruntergeladen und installiert wird.

Mit der kombinierten Rechenleistung der User soll das Protein, mit dem sich das Coronavirus an den Lungenzellen andockt, entschlüsselt werden. Da sich dieses ständig verändert, wird viel Rechenleistung für die Erforschung aller Formen des Proteins benötigt.

Mehrere Unternehmen beteiligen sich ebenfalls an der Forschung und stellen Leistung ihrer Rechenzentren zur Verfügung. Dazu gehören Intel, Lenovo, Alibaba, Baidu, Huawei und Tencent. In den Vereinigten Arabischen Emiraten stellt Group 42 ihren Supercomputer Artemis für die Forschung zur Verfügung.

Ausbreitungsszenarien aus Wien

In Wien wird unterdessen an der Technischen Universität erforscht, wie sich das Virus ausbreitet. Das Ziel ist so prognostizieren zu können, welche Maßnahmen wirklich helfen und welche nicht. So könnte etwa genauer bestimmt werden, welche Schulen geschlossen und welche Veranstaltungen abgesagt werden sollten, anstatt alles dicht zu machen. Auch könnte so besser berechnet werden, in welchen Gebieten wie viele Quarantänebetten benötigt werden.

Das Modell ist agentenbasiert. In der Simulation werden also einzelne virtuelle Personen abgebildet, die sich nach bestimmten Mustern verhalten und Kontakte haben. Dazu werden Daten der Statistik Austria verwendet, wie etwa regionale Bevölkerungsdaten aus ganz Österreich. Topographische Faktoren (wie etwa Seehöhe) spielen eine Rolle, ebenso wie die von Region zu Region unterschiedliche Mobilität.