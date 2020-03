Bill Gates finanziert Coronavirus-Test-Kits

Die Bill und Melinda Gates Foundation hat 100 Millionen US-Dollar in den Kampf gegen das Coronavirus gesteckt. Damit soll die Erforschung des Virus beschleunigt und damit mögliche Heilungsmöglichkeiten gefunden werden. 60 Millionen werden in die Diagnose und Herstellung von Medikamenten gesteckt, 20 Millionen in die technische Unterstützung von Ärzten in Risikogebieten und weitere 20 Millionen in die Prävention eines Ausbruchs in Südafrika und Südasien, berichtet Business Insider.

Ein Projekt, das von den Geldern unterstützt wird, arbeitet an Corona-Test-Kits. Die Tests sollen Zuhause angewandt werden können. Die Proben werden anschließend an ein Testlabor gesendet und innerhalb von ein bis zwei Tagen ausgewertet. So sollen täglich Tausende Menschen getestet werden können. Die Ergebnisse sollen auch an die lokalen Gesundheitsämter übermittelt werden, wie die Seattle Times berichtet.

Daten gehen an Gesundheitsamt

Sollte jemand positiv auf COVID-19 getestet werden, sollen über ein Online-Formular Details zur Infektion ermittelt werden. Die Erkrankten müssen so angeben, wo sie sich in letzter Zeit aufgehalten haben und mit welchen Personen sie persönlichen Kontakt hatten. Damit wollen die Gesundheitsämter die weitere Ausbreitung des Virus verhindern.