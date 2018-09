Madden 19 im Spieletest: Durchquetschen zum Touchdown

Das Steuern des Ball Carriers erfordert mehr Geschick als in der Vorgängerversion, belohnt nach etwas Eingewöhnungsphase aber auch mit schönen Plays. Play-Action-Spielzüge, bei denen der Quarterback zuerst antäuscht den Ball an den Running Back abzugeben, aber dann doch selber wirft, funktionieren plötzlich so, wie man es aus der Realität kennt und können endlich vernünftig in den eigenen Gameplan integriert werden. In den vergangenen Jahren war bei dieser Art Spielzug ein Sack garantiert, man musste es gar nicht erst versuchen.

Schafft man mit seiner Strategie schließlich den Touchdown, kann man nun auch auswählen wie gejubelt werden soll. Dazu muss man den rechten Analogstick in eine bestimmte Richtung bewegen. Insgesamt wirkt das Feature allerdings recht lieblos und unnötig, da man zuerst einmal rausfinden muss, was welche Richtung überhaupt bedeutet.