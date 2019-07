Marvels Loki-Logo kommt bei Nutzern weniger gut an

Marvel hat bei einem Panel auf der ComicCon eine neue Serie angekündigt, die exklusiv auf dem neuen Kanal Disney+ in den USA im Frühjahr 2021 erscheinen soll. Loki-Darsteller Tom Hiddleston persönlich kam daraufhin auf die Bühne und wurde erst einmal mit einem begeisterten "Loki! Loki! Loki!" von den Zuschauern empfangen, wie Mashable berichtet.

Der neue Kanal Disney+ geht am 12. November in den USA an den Start und lockt neben Loki vorher unter anderem mit exklusiven Serien wie Falcon & Winter Soldier, Vision & Scarlet Witch sowie einer Hawkeye-Serie.

Zur Original-Serie Loki hat Marvel Studios in einem Tweet das neue Logo präsentiert – und dieses wurde von zahlreichen Fans sofort zerrissen. „Graphik-Design ist meine Leidenschaft“, war in unzähligen Tweets zu lesen. Zu sehen waren dazu Bilder in unlesbaren oder grafisch hässlichen Schriftarten.