Game of Thrones-Welt entsteht in Minecraft

In einem faszinierenden Riesenprojekt wollen Fans der US-Serie Game of Thrones bzw. der Original-Buchreihe "A Song of Ice and Fire" die Fantasy-Welt Westeros in Minecraft nachbauen. Über 125 Minecraft-Spieler arbeiten im Rahmen des Projekts WesterosCraft seit mehreren Jahren aktiv an der Umsetzung, wie Projektleiter Jacob Granberry erläutert. Über 70 Prozent der gesamten Welt sei schon fertig.