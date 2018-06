Neuer Trailer zu Cyberpunk 2077 mit versteckter Botschaft

Kaum ein Videospiel sorgt derzeit für so viel Interesse wie Cyberpunk 2077. Der Grund für den Hype: Hinter dem Game steckt CD Projekt, der polnische Entwickler der hochgelobten Witcher-Spielereihe. Außerdem hat das Cyberpunk-Genre ebenfalls eine große Fangemeinschaft und gute Cyberpunk-Games sind rar. Am Ehesten fallen Deus Ex und Shadowrun in diese Kategorie.

Auch Microsoft ist sich der Popularität von Cyberpunk 2077 bewusst. Das Unternehmen hat seine E3-Pressekonferenz mit einem neuen Trailer davon abgeschlossen. Der Platz für den letzten Trailer bei den großen E3-Pressekonferenz ist traditionell für potenzielle Blockbuster vorgesehen.