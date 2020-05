Nintendo: Star Fox, Mario Tennis und Mario Maker für Wii U

The Legend of Zelda Tri Force Heroes: Drei Spieler steuern je einen Link-Charakter. Zusammen werden Dungeons bewältigt, Rätsel gelöst und Bosse besiegt. Die Links teilen sich die Herzen – Solo-Gänge sind also kontraproduktiv. Outfits verleihen den Charakteren spezielle Fähigkeiten. Die Top-Down-Perspektive und der Grafikstil stammen von The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Geplanter Release ist das vierte Quartal.

Yo-Kai Watch: Das in Japan zum Kult gewordene Rollenspiel kommt 2016 nach Europa.