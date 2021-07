Nintendo steigt bei Ingress-Entwickler ein

Niantic Labs wurde vor allem mit dem Spiel Ingress bekannt, bei dem virtuelle Objekte auf dem Smartphone-Bildschirm in die reale Umgebung eingebunden werden. Niantic kooperiert mit Nintendo bereits bei einem Spiel, in dem die beliebten Pokémon-Figuren auf ähnliche Weise in der realen Welt aufgespürt und „eingefangen“ werden können. Pokémon Go soll irgendwann im kommenden Jahr erscheinen. Es ist der erste Vorstoß von Nintendo in das boomende Geschäft mit Smartphone-Spielen.