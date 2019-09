PlayStation startet Online-Store für Hardware

Spiele-Fans können künftig noch schneller zu neuen PS4-Konsolen, Controllern oder Spielen gelangen, denn PlayStation hat einen neuen Online-Store gestartet, über den das Zubehör erhältlich ist. Anders als im PSN-Shop, auf dem das Erwerben von digitalen Zusätzen möglich ist, sind auf der neuen Plattform, die in die Website PlayStation.com integriert ist, physische Produkte erhältlich, darunter die PS4 Pro, das PS VR-System oder die DualShock 4 Controller.

Limitierte Spiele-Anzahl

Bei den Spielen will PlayStation künftig das Sortiment ausbauen. Derzeit verfügbar sind unter anderem God of War 3 Remastered, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Uncharted 4: A Thief's End, Bloodborne, MLB The Show 19, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered oder Astro Bot: Rescue Mission.