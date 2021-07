Pokemon Fan-Game erscheint nach neun Jahren Entwicklung

In Pokémon Uranium kämpft man als junger Trainer gegen radioaktive Pokémon und kann online gegen andere Trainer antreten. Das Spiel ist kostenlos erhältlich.

Die Geschichte erinnert aber dennoch an das Original: Mit der Ambition, Pokémon-Trainer zu werden, wendet sich ein Teenager an Professor Bamb’o, den regionalen Experten für die kleinen Monster. Der schickt den jungen Trainer auf Reisen, um Arena-Orden zu sammeln. Bald stellt sich jedoch heraus, dass nicht alles so harmlos ist wie bisher angenommen. Radioaktiv verseuchte Pokémon bedrohen die unschuldige Bevölkerung.