Pokemon-Go-Spieler wurde angeblich angeschossen

Seit 6. Juli ist Pokémon Go verfügbar, zuerst kam es in Australien, Neuseeland und Japan in die App Stores. Kürzlich haben Nintendo und Entwickler Niantic auch den US-Release freigegeben. In manchen Ländern ist Pokémon Go noch nicht verfügbar, trotzdem suchen Teilnehmer bereits nach Umwegen, um an Pokémon Go zu kommen.

Auf verschiedenen Social Media-Kanälen sorgte das Spiel schon für rege Aufmerksamkeit. Vor allem auf Facebook und Twitter posten User bereits, wie sich ihre reale Welt in eine Spielwiese verwandelt. Teilweise verirrten sich User schon in Polizeistationen. Der YouTuber Lanceypooh wurde laut eigenen Angaben sogar angeschossen, als er versucht hat ein Pokémon auf dem privaten Grundstück eines Mannes zu fangen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es sich dabei aber um einen Fake handeln.