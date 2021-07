Pokemon Go: Akku-Probleme und angebliche Nutzersperren

Am Mittwoch wurde das lange erwartete Augmented-Reality-Spiel Pokémon Go für Android und iOS veröffentlicht, allerdings zum Start nur in Australien, Japan und Neuseeland. Ungeduldige Fans fanden aber rasch einen Weg, das Spiel auch in anderen Regionen zu nutzen. Über Plattformen wie APKMirror verbreitete sich die Installationsdatei für die Android-Version des Spiels rasch und ermöglichte so auch die Pokémon-Jagd in anderen Regionen, beispielsweise Österreich und Deutschland.