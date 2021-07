Pokemon Go ab sofort für Android und iOS verfügbar

Das lange erwartete Pokémon-Spiel für Smartphones ist endlich verfügbar, offiziell aber nur in den USA und Japan. Über Umwege lässt es sich aber auch in Österreich spielen.

Pokémon Go, das lange erwartete Augmented-Reality-Spiel für Smartphones, ist ab sofort für Android und iOS verfügbar. Das Spiel, in dem Smartphone-Nutzer in der realen Welt auf Pokémon-Jagd gehen, wurde von Niantic Labs entwickelt. Die frühere Google-Tochter entwickelte unter anderem das populäre AR-Spiel Ingress. Pokémon Go setzt auf ähnliche Mechaniken, soll durch das bekannte Szenario in der Pokémon-Welt aber zugänglicher sein.