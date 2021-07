Pokémon Go wurde mehr als 75 Millionen Mal runtergeladen

75 Millionen Downloads in 19 Tagen: Diesen Rekord hat Pokemon Go geknackt. Das berichtet das Branchenportal „ Techcrunch“ unter Berufung auf die Datenanalysten von SensorTower. Zum direkten Vergleich: Die Dating-App Tinder, die seit 2012 auf dem Markt ist, durchbrach erst im Januar diesen Jahres die 100-Millionen-Marke.



Pokémon Go ging Anfang Juli in den USA, Neuseeland und Australien an den Start. Nach und nach folgten weitere Märkte. Derzeit ist das Spiel in 32 von insgesamt 100 Ländern verfügbar, in denen Apple und Google ihre Apps anbieten. Die Downloadzahlen in den USA gingen nach einer sehr erfolgreichen Startwoche allerdings bereits wieder deutlich zurück.