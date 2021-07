Pokémon Tekken angespielt und Deutschland deklassiert

Nintendo hat in die Europazentrale in Frankfurt zu einem Preview-Event geladen. Neben Hyrule Warriors: Legends, Bravely Second und der Gamescom-Demo von Yo-Kai Watch, gab es ein Spiel, auf das ich besonders gespannt war: Pokémon Tekken.

Das Beat-em-Up konnte erstmals in einer Close-to-Release-Version auf der Wii U gespielt werden. Bisher sind hauptsächlich japanische Gamer in den Genuss des Spiels gekommen, dort ist es seit Juli 2015 unter dem Namen Pokkén Tournament in den Spielhallen zu finden. Im Gegensatz zu den klassischen Pokémon-Games befiehlt man hier nicht Pocket Monsters in rundenbasierenden Kämpfen, sondern steuert sie direkt in 1 vs. 1 Beat-em-Up-Fights, wie man es eben von Tekken, Dead or Alive oder Street Fighter kennt.