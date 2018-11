Red Dead Redemption 2 Online-Modus startet heute

Red Dead Redemption 2 bricht Verkaufsrekorde und wird vermutlich mehrfach als Spiel des Jahres ausgezeichnet werden. Zwei Schönheitsfehler hat das Western-Game aber: Erstens, gibt es noch keine PC-Version und zweitens, keinen Mehrspieler-Modus. Zumindest der zweite Kritikpunkt ist jetzt Geschichte.

Wie Rockstar Games angekündigt hat, wird ab heute die Beta-Phase für Red Dead Online starten. Der Roll-out ist gestaffelt. Ab heute 14:30 Uhr, dürfen die Besitzer der RDR2 Ultimate Edition spielen. Morgen erhalten die Spieler Zugang, die das Game am Launch-Tag, dem 26. Oktober, erstmals gespielt haben.

Am 29. November dürfen dann die ran, die RDR2 zwischen dem 26. und 29. Oktober gespielt haben. am 30. November haben dann alle Besitzer von RDR2, für die PS4 als auch die Xbox One, Zugang zur Online-Beta.

Vorausgesetzt, die Server brechen nicht zusammen. Das ist auch der Grund für die Staffelung des Zugangs: „Dieses Vorgehen wird dafür sorgen, dass unsere Server mit einer ständig wachsenden Zahl an gleichzeitig aktiven Spielern in den frühen Stunden und den ersten Tagen der Beta klarkommen und hoffentlich auch die Wahrscheinlichkeit von Serverausfällen in der Startwoche reduzieren“, schreibt Rockstar Games in einem Blogeintrag.