Riot Games experimentiert mit "League of Legends"-Spielern

Wie die Webseite Backchannel berichtet, analysiert ein eigenes Team an Psychologen die Interaktionen der rund 27 Millionen Spieler, die League of Legends jeden Tag besuchen. Das Team beobachtet dabei nicht nur, sondern greift auch aktiv in manche Konversationen ein. So werden etwa Experimente durchgeführt, bei denen Nutzer des Spiele-Chats Hinweise erhalten, wenn sie andere Nutzer beschimpfen, etwa diese: "Deine Teammitglieder bringen schlechtere Leistungen, wenn du sie nach einem Misserfolg beschimpfst."

Andere Experimente zielen auf die Sanktionierung von schlechtem Verhalten ab. So werden Nutzer, die andere beschimpfen, etwa Grenzen beim Chatten auferlegt. Sie können dann etwa eine Zeit lang nur noch eine limitierte Anzahl von Chat-Nachrichten posten. Bei einem weiteren Experiment erhielten Nutzer in unregelmäßgen Abständen kleine Geschenke, wenn sie sich im Umgang mit anderen zivilisiert verhielten. Viele Maßnahmen bewährten sich und führten tatsächlich zu einer Verhaltensänderung.